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Веселкова Наталья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

22.04.1831

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Веселков Егор Акилов

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
13.12.1799

Дочь: Ульяна Акилова

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
13.12.1799

Дочь: Ульяна Акилова

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
02.03.1802

Сын: Веселков Савел Акилов

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Веселков Логан Акилов

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
05.09.1805

Дочь: Анна Акилова

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
09.08.1806

Сын: Веселков Лаврентий Акилов

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Рождение ребёнка
24.01.1809

Дочь: Ксения Акилова

Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселков Акил Васильев

Смерть
22.04.1831
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