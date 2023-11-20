Веселкова Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти22.04.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Веселков Егор Акилов
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
13.12.1799
Дочь: Ульяна Акилова
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
13.12.1799
Дочь: Ульяна Акилова
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
02.03.1802
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1805
Дочь: Анна Акилова
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
09.08.1806
Сын: Веселков Лаврентий Акилов
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1809
Дочь: Ксения Акилова
Отец ребёнка: Веселков Акил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1831