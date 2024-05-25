Назмигуль
Место рожденияНижегородская обл., д. Уразовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бигильдин Абдулвали
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бигильдин Абдулвали
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бигильдин Абдулвали
Смерть
Неизвестно