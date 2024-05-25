Назмигуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назмигуль

Место рождения

Нижегородская обл., д. Уразовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бигильдин Абдулвали

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулвалиев Шарафутдин

Отец ребёнка: Бигильдин Абдулвали

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абдулвалиев Бадрутдин

Отец ребёнка: Бигильдин Абдулвали

Смерть
Неизвестно

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