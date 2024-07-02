Филипп Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Федотович

Филипп Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Лаврентий Филиппович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.