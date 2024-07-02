Филипп Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Лаврентий Филиппович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно