Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Федотович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Федотович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Лаврентий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Федотович

Смерть
Неизвестно

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