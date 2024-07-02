Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Федотович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Федотович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Лаврентий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Федотович
Смерть
Неизвестно