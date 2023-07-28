Авдошкин Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения18.02.1895
Дата смерти05.09.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1895
Отец: Авдошкин Федор анов
Бракосочетание
31.07.1921
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Авдошкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Авдошкин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
01.03.1926
Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
01.01.1930
Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Авдошкина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник, хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.1936
Причина смерти: туберкулез легких