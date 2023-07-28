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Авдошкин Федор Федорович

Место рождения

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.02.1895

Дата смерти

05.09.1936

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1895

Отец: Авдошкин Федор анов

Мать: Авдошкина Мария Дмитриева

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.07.1921

Жена: Авдошкина Екатерина Кузминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Авдошкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Авдошкин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1926

Сын: Авдошкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Авдошкин Павел Федорович

Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Авдошкина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Авдошкина Екатерина Кузминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник, хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.09.1936
Причина смерти: туберкулез легких