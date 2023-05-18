Авдошкин Федор анов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Авдошкин Степан Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1886
жених вторым браком по жениху: деревни Захожки крестьянин Матвей Николаев и деревни Захожки Ефим Стефанов по невесте: деревни долгих бород крестьянин Николай Иванов и деревни новой крестьянка Ксени... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1889
Дочь: Глазер Анна Федоровна
Мать ребёнка: Авдошкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
18.02.1895
Мать ребёнка: Авдошкина Мария Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно