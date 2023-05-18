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Авдошкин Федор анов

Место рождения

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Авдошкин Степан Степанович

Мать: не указана

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
17.07.1886

Жена: Авдошкина Мария Дмитриева

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
жених вторым браком по жениху: деревни Захожки крестьянин Матвей Николаев и деревни Захожки Ефим Стефанов по невесте: деревни долгих бород крестьянин Николай Иванов и деревни новой крестьянка Ксени... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1889

Дочь: Глазер Анна Федоровна

Мать ребёнка: Авдошкина Мария Дмитриева

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Авдошкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Авдошкина Мария Дмитриева

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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