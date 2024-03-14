Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иван
Мать: не указана
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9CTQ?i=429&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Смерть
1789
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M79M?i=369&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530