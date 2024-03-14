Марья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Василий Васильевич
Мать: Фекла Ивановна
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ефим Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванович
Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1DS?i=7&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Смерть
Неизвестно