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Марья Васильевна

Место рождения

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Василий Васильевич

Мать: Фекла Ивановна

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ефим Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванович

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1DS?i=7&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Смерть
Неизвестно

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