Лукьянчиковы Андриян Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиковы Павел Андриянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиковы Николай Андриянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиковы Григорий Андриянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1978