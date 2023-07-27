Лукьянчиковы Андриян Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиковы Андриян Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лукьянчиковы Емельян

Мать: Лукьянчиковы Дарья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиковы Павел Андриянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиковы Николай Андриянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиковы Григорий Андриянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1978