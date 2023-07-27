Лукьянчиковы (Чаплыгины) Дарья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чаплыгины Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лукьянчиковы Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Курская область, , Курская область, Россия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лукьянчиковы Яков Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Петрищевы Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лукьянчиковы Андриян Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукьянчиковы Павел Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лукьянчиковы Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лукьянчиковы Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лукьянчиковы Василий Емельянович
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Арина Ямельяновна
Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян