Лукьянчиковы (Чаплыгины) Дарья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиковы (Чаплыгины) Дарья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чаплыгины Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лукьянчиковы Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Курская область, , Курская область, Россия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лукьянчиковы Яков Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Петрищевы Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лукьянчиковы Андриян Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукьянчиковы Павел Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лукьянчиковы Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лукьянчиковы Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лукьянчиковы Василий Емельянович

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Арина Ямельяновна

Отец ребёнка: Лукьянчиковы Емельян