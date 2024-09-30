Пумалайнен (Матикайнен) Ева Адамовна
Место рождения
Дата рождения16.05.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1789
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
11.08.1818
Дочь: Матикайнен (Пумалайнен) Катарина Моисеевна
Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович
Рождение ребёнка
08.01.1821
Сын: Пумалайнен Иосиф Моисеевич
Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович
Рождение ребёнка
26.01.1826
Сын: Пумалайнен Адам Моисеевич
Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович
Рождение ребёнка
19.12.1829
Сын: Пумалайнен Степан Моисеевич
Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович
Смерть
Неизвестно