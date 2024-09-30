Пумалайнен (Матикайнен) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пумалайнен (Матикайнен) Ева Адамовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.05.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1789

Отец: Матикайнен Адам Пяртюлевич

Мать: Матикайнен (Кука) София Касперовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1815

Муж: Пумалайнен Моисей Саломонович

Рождение ребёнка
11.08.1818

Дочь: Матикайнен (Пумалайнен) Катарина Моисеевна

Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович

Рождение ребёнка
08.01.1821

Сын: Пумалайнен Иосиф Моисеевич

Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович

Рождение ребёнка
26.01.1826

Сын: Пумалайнен Адам Моисеевич

Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович

Рождение ребёнка
19.12.1829

Сын: Пумалайнен Степан Моисеевич

Отец ребёнка: Пумалайнен Моисей Саломонович

Смерть
Неизвестно

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