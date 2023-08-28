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Пумалайнен Иосиф Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1821

Отец: Пумалайнен Моисей Саломонович

Мать: Пумалайнен Ева Адамовна

Бракосочетание
1843

Жена: Пумалайнен Мария Генриковна

Рождение ребёнка
05.01.1846

Сын: Пумалайнен Адам Иосифович

Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Генриковна

Бракосочетание
21.04.1853

Жена: Пумалайнен Мария Адамовна

Рождение ребёнка
01.09.1856

Дочь: Хуопалайнен Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Адамовна

Рождение ребёнка
09.10.1864

Дочь: Олонен Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Адамовна

Рождение ребёнка
06.10.1868

Дочь: Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Адамовна

Смерть
Неизвестно
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