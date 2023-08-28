Пумалайнен Иосиф Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1821
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
05.01.1846
Сын: Пумалайнен Адам Иосифович
Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Генриковна
Бракосочетание
21.04.1853
Рождение ребёнка
01.09.1856
Дочь: Хуопалайнен Катарина Иосифовна
Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Адамовна
Рождение ребёнка
09.10.1864
Дочь: Олонен Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Адамовна
Рождение ребёнка
06.10.1868
Дочь: Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Пумалайнен Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно