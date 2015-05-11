Шагалиева Разина Исмагиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1939
Дата смерти11.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1974
Отец ребёнка: Шагалиев Расим Шагалиевич
Рождение ребёнка
04.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагалиев Расим Шагалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2015