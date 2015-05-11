Шагалиева Разина Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагалиева Разина Исмагиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1939

Дата смерти

11.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1974

Сын: Шагалиев Риф Расимович

Отец ребёнка: Шагалиев Расим Шагалиевич

Рождение ребёнка
04.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагалиев Расим Шагалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагалиев Расим Шагалиевич

Смерть
11.05.2015