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Шагалиев Расим Шагалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1939

Дата смерти

13.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1939

Отец: Шагали Шакиров

Мать: Шакирова Бибисафа

Рождение ребёнка
07.02.1974

Сын: Шагалиев Риф Расимович

Мать ребёнка: Шагалиева Разина Исмагиловна

Рождение ребёнка
04.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагалиева Разина Исмагиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагалиева Разина Исмагиловна

Смерть
13.03.2004