Шагалиев Расим Шагалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1939
Дата смерти13.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1939
Отец: Шагали Шакиров
Мать: Шакирова Бибисафа
Рождение ребёнка
07.02.1974
Мать ребёнка: Шагалиева Разина Исмагиловна
Рождение ребёнка
04.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагалиева Разина Исмагиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2004