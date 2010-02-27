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Байбурин Эмиль Рустемович
Байбурин Эмиль Рустемович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
27.02.2010
Пол
Мужской
Отец
Байбурин Рустем Ирикович
1985 г.р.
Мать
Байбурина (Набиуллина) Диана Дамировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2010
Отец:
Байбурин Рустем Ирикович
Мать:
Байбурина Диана Дамировна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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