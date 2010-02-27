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Байбурин Эмиль Рустемович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2010

Отец: Байбурин Рустем Ирикович

Мать: Байбурина Диана Дамировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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