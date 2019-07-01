Мардеев Котдус
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1926
Дата смерти?.07.2019
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1926
Отец: Мардеев Шаяхмет Шаймарданович
Мать: Мардеева ?
Рождение ребёнка
26.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардеева Флюра
Рождение ребёнка
06.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардеева Флюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мардеева Флюра
Смерть
?.07.2019