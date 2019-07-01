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Мардеев Котдус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1926

Дата смерти

?.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1926

Отец: Мардеев Шаяхмет Шаймарданович

Мать: Мардеева ?

Рождение ребёнка
26.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардеева Флюра

Рождение ребёнка
06.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардеева Флюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мардеева Флюра

Смерть
?.07.2019