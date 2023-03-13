Фомина (Полоскова) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Полосковъ Михаилъ
Мать: Полоскова Ирина
Рождение ребёнка
19.06.1899
Сын: Фоминъ Петръ
Отец ребёнка: Фоминъ Петръ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
?.12.1904
Сын: Фоминъ Семенъ
Отец ребёнка: Фоминъ Петръ
Рождение ребёнка
18.07.1909
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Фоминъ Петръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
06.09.1912
Дочь: Фомина Вера
Отец ребёнка: Фоминъ Петръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
18.01.1916
Сын: Фоминъ Макаръ
Отец ребёнка: Фоминъ Петръ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Петръ