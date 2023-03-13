Фомина (Полоскова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Полоскова) Евдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полосковъ Михаилъ

Мать: Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
19.06.1899

Сын: Фоминъ Петръ

Отец ребёнка: Фоминъ Петръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
?.12.1904

Сын: Фоминъ Семенъ

Отец ребёнка: Фоминъ Петръ

Рождение ребёнка
18.07.1909

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Фоминъ Петръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
06.09.1912

Дочь: Фомина Вера

Отец ребёнка: Фоминъ Петръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
18.01.1916

Сын: Фоминъ Макаръ

Отец ребёнка: Фоминъ Петръ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Петръ

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