Халина (Кирячёва) Раиса Петровна
Место рождения
Дата рождения23.07.1941
Дата смерти05.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941
Отец: Кирячёв Пётр
Рождение ребёнка
21.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1967
Дочь: Латькова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Нефтяник
Смерть
05.05.2012
Похороны
Неизвестно