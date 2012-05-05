Халина (Кирячёва) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халина (Кирячёва) Раиса Петровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

23.07.1941

Дата смерти

05.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941

Отец: Кирячёв Пётр

Мать: Кирячёва Надежда Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1967

Дочь: Латькова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орск, город Орск, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Нефтяник
Смерть
05.05.2012
Орск, город Орск, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область