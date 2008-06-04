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Дамаданов Абдулла Валиомарович
Дамаданов Абдулла Валиомарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.2008
Пол
Мужской
Отец
Дамаданов Валиомар Дамаданович
1971 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2008
Отец:
Дамаданов Валиомар Дамаданович
Мать: не указана
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