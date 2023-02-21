Дамаданов Валиомар Дамаданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДамаданов Валиомар Дамаданович

Дамаданов Валиомар Дамаданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1971

Отец: Дамаданов Дамадан Мустафаевич

Мать: Дамаданова Фирдаус Гасановна

Рождение ребёнка
04.06.2008

Сын: Дамаданов Абдулла Валиомарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дамаданов Халид Валиомарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дамаданов Мустафа Валиомарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамаданова Фирдаус Валиомаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамаданова Асма Валиомаровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбандибирова Изумруд

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close