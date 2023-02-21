Дамаданов Валиомар Дамаданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1971
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1971
Рождение ребёнка
04.06.2008
Сын: Дамаданов Абдулла Валиомарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дамаданов Халид Валиомарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дамаданов Мустафа Валиомарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамаданова Фирдаус Валиомаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамаданова Асма Валиомаровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбандибирова Изумруд