Путилина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.
Дочь: Путилина Агриппина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Путилин Лаврентий Васильевич
Место жительства
1882 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно