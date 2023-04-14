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Путилин Лаврентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.

Дочь: Путилина Агриппина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Путилина Ирина Алексеевна

Место жительства
1882 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно