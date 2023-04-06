Уренцева (Шарова) Александра
Место рождения
Дата рождения19.04.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1866
Отец: Шаровъ Игнатий
Мать: Шарова Матрена
Бракосочетание
14.02.1883
Муж: Уренцевъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1884
Дочь: Овчинникова Пелагея
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
30.01.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.07.1890
Дочь: Уренцева Ольга
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.07.1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.12.1893
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Уренцевъ Илья
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.06.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ