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Уренцева (Шарова) Александра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1866

Отец: Шаровъ Игнатий

Мать: Шарова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1883

Муж: Уренцевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1884

Дочь: Овчинникова Пелагея

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1890

Дочь: Уренцева Ольга

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1893

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Уренцевъ Илья

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Уренцевъ Семенъ

Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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