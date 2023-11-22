Дьячкова (Таренко) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Таренко) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дьячков Василий

Отец ребёнка: Дьячков Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимович Надежда

Отец ребёнка: Дьячков Марк

Долгий Мох, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Марк

Смерть
Неизвестно
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