Дьячкова (Таренко) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дьячков Василий
Отец ребёнка: Дьячков Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимович Надежда
Отец ребёнка: Дьячков Марк
Долгий Мох, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьячков Марк
Смерть
Неизвестно