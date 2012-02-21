Кузнецова (Смирнова) Мира Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.07.1933
Дата смерти21.02.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1933
посёлок Труд и свет. В нём была одноимённая коммуна. Ныне посёлок называется Усадьба-Ратьково.
Образование
По 1958
Ярославский Педагогический институт
Рождение ребёнка
02.01.1960
Дочь: Егорова Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
04.02.1972
Сын: Кузнецов Вадим Евгеньевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Фёдорович
Смерть
21.02.2012
Борисоглеб, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область