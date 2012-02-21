Кузнецова (Смирнова) Мира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Смирнова) Мира Михайловна

Место рождения

Усадьба-Ратьково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.07.1933

Дата смерти

21.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1933

Отец: Смирнов Михаил Сергеевич?

Мать: Смирнова Таисия Ивановна

Усадьба-Ратьково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
посёлок Труд и свет. В нём была одноимённая коммуна. Ныне посёлок называется Усадьба-Ратьково.
Образование
По 1958
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Ярославский Педагогический институт
Рождение ребёнка
02.01.1960

Дочь: Егорова Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Фёдорович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.02.1972

Сын: Кузнецов Вадим Евгеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Фёдорович

Смерть
21.02.2012
Борисоглеб, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область