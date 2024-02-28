Смирнова (Богданова) Таисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Богданова) Таисья Ивановна

Смирнова (Богданова) Таисья Ивановна

avatar

Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.02.1909

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1909

Отец: Богданов Иван

Мать: не указана

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
21.02.1928

Муж: Смирнов Михаил Сергеевич

Одноушево, Вершковская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Смирнов Адольф Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Вступление в партию
1928
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Усадьба-Ратьково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1933

Дочь: Кузнецова Мира Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Усадьба-Ратьково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
посёлок Труд и свет. В нём была одноимённая коммуна. Ныне посёлок называется Усадьба-Ратьково.
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Смирнова Наталья

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Смерть
1985
Лиепая, Liepāja
Жила в Лиепае со своей дочерью Маргаритой. После распада СССР тело забрать в Россию не разрешили
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close