Смирнова (Богданова) Таисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.02.1909
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1909
Отец: Богданов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1928
Одноушево, Вершковская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1928
Сын: Смирнов Адольф Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
Вступление в партию
1928
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
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Рождение ребёнка
24.07.1933
Дочь: Кузнецова Мира Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
посёлок Труд и свет. В нём была одноимённая коммуна. Ныне посёлок называется Усадьба-Ратьково.
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Смирнова Наталья
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
Смерть
1985
Лиепая, Liepāja
Жила в Лиепае со своей дочерью Маргаритой. После распада СССР тело забрать в Россию не разрешили