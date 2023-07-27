Чередов Самсон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чередов Константин Самсонов
Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Федора Самсонова
Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мария Самсонова
Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839