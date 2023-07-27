Чередов Самсон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Самсон Иванович

Чередов Самсон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Чередов Иван Иванов

Мать: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чередов Константин Самсонов

Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Чередов Петр Самсонов

Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Федора Самсонова

Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чередов Абросим Самсонов

Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мария Самсонова

Мать ребёнка: Чередова Афимья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Афимья Васильева

Смерть
1839