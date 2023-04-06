Чуракова (Копытова) Марья Маркова
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Чувашева Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Чураков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Чураков Алексей Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно