Чуракова (Копытова) Марья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Копытова) Марья Маркова

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Место рождения

Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Чувашева Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Чураков Алексей Михайлов

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Чураков Алексей Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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