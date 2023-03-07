Чувашева (Чуракова) Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Чураков Алексей Михайлов
Мать: Чуракова Марья Маркова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Лимонова Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Чувашев Филипп Федоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фекла Филиппова
Отец ребёнка: Чувашев Филипп Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763