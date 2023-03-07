Чувашева (Чуракова) Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Чуракова) Матрона Алексеевна

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Место рождения

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Чураков Алексей Михайлов

Мать: Чуракова Марья Маркова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Лимонова Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Чувашев Филипп Федоров

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фекла Филиппова

Отец ребёнка: Чувашев Филипп Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Филипп Федоров

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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