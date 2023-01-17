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Лунинский Абрам Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1912

Дата смерти

27.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912

Отец: Лунинский Моисей Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1950

Дочь: Лунинская Маргарита Абрамовна

Мать ребёнка: Лунинская Мария Менделевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунинская Мария Менделевна

Смерть
27.10.1990
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36-3, ряд 10, ограда/участок 397 https://toldot.com/images/cemetery/moscow_vostryakovskoe/36_middle_from_back/IMG_6106.JPG
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