Лунинский Абрам Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1912
Дата смерти27.10.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912
Отец: Лунинский Моисей Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1950
Дочь: Лунинская Маргарита Абрамовна
Мать ребёнка: Лунинская Мария Менделевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1990
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36-3, ряд 10, ограда/участок 397 https://toldot.com/images/cemetery/moscow_vostryakovskoe/36_middle_from_back/IMG_6106.JPG