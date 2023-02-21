Лунинский Моисей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунинский Моисей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

27.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Лунинский Абрам Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Альтман Раиса (Хая) Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1915

Дочь: Лунинская Софья Моисеевна

Мать ребёнка: Лунинская Песса Абелевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лунинская Фаина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунинская Песса Абелевна

Смерть
27.11.1941
Репрессирован и расстрелян
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