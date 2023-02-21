Лунинский Моисей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти27.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1912
Сын: Лунинский Абрам Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Альтман Раиса (Хая) Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1915
Дочь: Лунинская Софья Моисеевна
Мать ребёнка: Лунинская Песса Абелевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лунинская Фаина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунинская Песса Абелевна
Смерть
27.11.1941
Репрессирован и расстрелян