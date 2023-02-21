Альтман (Лунинских) Раиса (Хая) Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман (Лунинских) Раиса (Хая) Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лунинский Моисей Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фазулина Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Альтман Борис Данилович

Рождение ребёнка
01.06.1941

Сын: Альтман Эдуард Борисович

Отец ребёнка: Альтман Борис Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альтман Борис Данилович

Смерть
1976
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