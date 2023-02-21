Альтман (Лунинских) Раиса (Хая) Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лунинский Моисей Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фазулина Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Альтман Борис Данилович
Рождение ребёнка
01.06.1941
Отец ребёнка: Альтман Борис Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976