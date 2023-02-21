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Альтман Эдуард Борисович
Альтман Эдуард Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1941
Пол
Мужской
Отец
Альтман Борис Данилович
1912 г.р.
Мать
Альтман (Лунинских) Раиса (Хая) Моисеевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941
Отец:
Альтман Борис Данилович
Мать:
Альтман Раиса (Хая) Моисеевна
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