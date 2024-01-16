Корзникова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Нонна Григорьевна
Отец ребёнка: Корзников Григорий Петрович
д. Веселая Нижнеенталського с\\с
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Корзников Григорий Петрович
д. Веселая Нижнеенталського с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Веселая Нижнеенталського с\\с
Смерть
Неизвестно