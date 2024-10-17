Лопатин Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти10.10.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Лопатина Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Лопатина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Лопатина Людмила Сергеевна
Смерть
10.10.1988
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область