Лопатин Петр Федорович 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Петр Федорович

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Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

10.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Лопатин Федор Иванович

Мать: Лопатина (Морозова) Антонина (Антонида) Илларионовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Лопатина Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Лопатина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Лопатина Людмила Сергеевна

Смерть
10.10.1988
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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