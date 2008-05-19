Зинчук (Курилова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинчук (Курилова) Антонина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1920

Дата смерти

19.05.2008

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинчук Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинчук Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
04.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинчук Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинчук Василий Фёдорович

Смерть
19.05.2008

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