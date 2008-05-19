Зинчук (Курилова) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1920
Дата смерти19.05.2008
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1939
Рождение ребёнка
04.07.1947
Рождение ребёнка
03.06.1954
Смерть
19.05.2008