Зинчук Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1918
Дата смерти22.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1939
Рождение ребёнка
04.07.1947
Рождение ребёнка
03.06.1954
Смерть
22.11.2010