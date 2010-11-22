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Зинчук Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1918

Дата смерти

22.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинчук (Курилова) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинчук (Курилова) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинчук (Курилова) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
03.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинчук (Курилова) Антонина Павловна

Смерть
22.11.2010

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