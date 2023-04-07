(Чернягова) Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1925
Сын: Чернягов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дукина Ева Васильевна
Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно