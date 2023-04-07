(Чернягова) Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернягова) Фекла Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Чернягов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дукина Ева Васильевна

Отец ребёнка: Чернягов (полетаев) Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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