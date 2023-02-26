Агрипина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Наум Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850
Дочь: Ефросиния Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Максим Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Наумов
Смерть
Неизвестно