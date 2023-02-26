Агрипина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Наум Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850

Дочь: Ефросиния Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Максим Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Наумов

Смерть
Неизвестно
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