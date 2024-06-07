Афиноген (Анфиноген) Кириллов (Кириллович) 07.07.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афиноген (Анфиноген) Кириллов (Кириллович)

Место рождения

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

Дата рождения

07.07.1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1776 или 1779 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
07.07.1834

Отец: Кирила Филатов (Феофилактов)

Мать: Дарья Гаврилова

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Семенова (Семеновна)

Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
После 1858

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