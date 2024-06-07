Афиноген (Анфиноген) Кириллов (Кириллович)
Место рожденияд. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Дата рождения07.07.1834
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1834
Отец: Кирила Филатов (Феофилактов)
Мать: Дарья Гаврилова
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
После 1858