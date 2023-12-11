(Родионова) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Владимир
Мать: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлианна
Отец ребёнка: Чернышев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Чернышев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1987
Сын: Родионов Василий
Отец ребёнка: Родионов Сергей
Рождение ребёнка
29.12.1990
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Родионов Сергей
Рождение ребёнка
15.01.1995
Сын: Родионов Сергей
Отец ребёнка: Родионов Сергей