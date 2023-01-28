Шалегина Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалегина Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1985

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Шалегина Марина Александровна

Отец ребёнка: Шалегин Адександр Борисович

Рождение
30.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалегина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шалегин Адександр Борисович

Смерть
28.01.2023