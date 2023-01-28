Шалегина Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1985
Дата смерти28.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Шалегина Марина Александровна
Отец ребёнка: Шалегин Адександр Борисович
Рождение
30.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалегина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шалегин Адександр Борисович
Смерть
28.01.2023