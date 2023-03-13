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Комисаровъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Комисаровъ Федоръ

Мать: Комисарова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Серебрякова Акулина

Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Комисаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комисарова Устинья Васильева

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