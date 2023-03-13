Комисаровъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Комисаровъ Федоръ
Мать: Комисарова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Серебрякова Акулина
Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782
Сын: Комисаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Комисарова Устинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно