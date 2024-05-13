Лукьянова Акулина Лактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Лукьянов Илья Наумович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Ильинична
Отец ребёнка: Лукьянов Илья Наумович
Рождение ребёнка
23.09.1853
Отец ребёнка: Лукьянов Илья Наумович
Смерть
Неизвестно