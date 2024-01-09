Корюков Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1900
Дата смерти03.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1933
Сын: Корюков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
29.11.1939
Дочь: Корюкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстобокова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна
Смерть
03.08.1978