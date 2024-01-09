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Корюков Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1900

Дата смерти

03.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1933

Сын: Корюков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
29.11.1939

Дочь: Корюкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстобокова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Корюкова Наталья Кирилловна

Смерть
03.08.1978
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