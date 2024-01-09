Корюкова Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Наталья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1900

Дата смерти

01.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1933

Сын: Корюков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович

Рождение ребёнка
29.11.1939

Дочь: Корюкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстобокова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович

Смерть
01.02.1987
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