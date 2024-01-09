Корюкова Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1900
Дата смерти01.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1933
Сын: Корюков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович
Рождение ребёнка
29.11.1939
Дочь: Корюкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстобокова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Корюков Николай Осипович
Смерть
01.02.1987