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Ульяна Астафьевна
Ульяна Астафьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Астафий Ларионович
1750 г.р.
Мать
Авдотья Петровна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Астафий Ларионович
Мать:
Авдотья Петровна
Смерть
Неизвестно
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