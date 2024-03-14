Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Терентий Астафьевич
Отец ребёнка: Астафий Ларионович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Игнат Астафьевич
Отец ребёнка: Астафий Ларионович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Аксинья Астафьевна
Отец ребёнка: Астафий Ларионович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ульяна Астафьевна
Отец ребёнка: Астафий Ларионович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Устинья Астафьевна
Отец ребёнка: Астафий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафий Ларионович
Смерть
Неизвестно