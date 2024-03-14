Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Терентий Астафьевич

Отец ребёнка: Астафий Ларионович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Игнат Астафьевич

Отец ребёнка: Астафий Ларионович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Аксинья Астафьевна

Отец ребёнка: Астафий Ларионович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ульяна Астафьевна

Отец ребёнка: Астафий Ларионович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Устинья Астафьевна

Отец ребёнка: Астафий Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафий Ларионович

Смерть
Неизвестно
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