Ковалев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910.?.?

Отец: Ковалев Петр

Мать: Ковалева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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