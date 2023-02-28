Ковалев Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Ковалев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ковалев Иван
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия
Успенка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1910.?.?
Сын: Ковалев Сергей
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия
Смерть
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область