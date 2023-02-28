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Ковалев Петр

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Ковалев Никита

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Ковалев Василий Петрович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ковалев Иван

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ковалев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия

Успенка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1910.?.?

Сын: Ковалев Сергей

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия

Смерть
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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